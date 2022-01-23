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МИД раскритиковал заявление Лондона о «планах» РФ сменить власть на Украине

Захарова назвала вбросом заявление Лондона о желании РФ привести к власти в Киеве экс-депутата рады
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МИД Великобритании заранее подготовил вброс про планы по смене власти на Украине в надежде, что Москва не отреагирует вовремя. Об этом заявила в воскресенье, 23 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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Захарова обратила внимание на то, каким образом британская сторона осуществила информационный вброс.

«Заранее был подготовлен материал, казалось бы, можно было бы и в субботу днем, и вечером его опубликовать. Нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время — 1:30 ночи по Москве. Они считали, что мы не отреагируем и заранее разослали материал по средствам массовой информации. <...> Мы отреагировали и будем реагировать», — сообщила дипломат.

Захарова назвала действия британского МИДа злонамеренной информационной агрессией.

Накануне министерство иностранных дел Великобритании обвинило российские спецслужбы в том, что они якобы планируют «посадить» на Украине в качестве главы государства бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева. При этом Форин-офис никаких доказательств не предоставил.

Британский министр юстиции Доминик Рааб заявил, что власти страны выразили готовность ввести серьезные экономические санкции в отношении России в случае, если на Украине будет осуществлена попытка приведения к власти пророссийских политиков.

Посольство России в Лондоне 23 января призвало Лондон прекратить «глупые и опасные» провокации. И назвало анекдотичным и абсурдным заявление о подготовке к смене режима на Украине.

Сам Мураев высмеял заявление Лондона и назвал его чушью. По его словам, Россия ввела в его отношении в 2018 году санкции, и никаких контактов с Москвой у него нет.

Комментируя заявление Форин-офиса, МИД РФ назвал их чушью и дезинформацией. В российском министерстве призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

Мария Захарова заявила днем ранее, что США и Украина могут готовить провокации как информационного, так и военного характера.

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