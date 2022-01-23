Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
На Украине назвали невозможным возврат Крыма и вступление в НАТО
Мир
Гаврилов предостерег Запад и Киев от провокаций в Донбассе
Происшествия
В Якутске на мужчину напала стая собак
Общество
В Москве за сутки госпитализировали 1040 пациентов с COVID-19
Мир
В Британии пригрозили санкциями против РФ за «марионеточный режим» на Украине
Мир
Подавшего в отставку главу ВМС ФРГ Шёнбаха внесли в базу «Миротворца»
Мир
Умерла олимпийская чемпионка в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе
Мир
Гаврилов счел несерьезными угрозы отключения России от SWIFT
Мир
МИД Австрии сообщил о разработке Евросоюзом санкций против РФ из-за Украины
Общество
Перенесшую инсульт Проклову перевели из больницы в реабилитационный центр

Посольство РФ призвало Лондон прекратить глупые провокации вокруг Украины

Посольство назвало абсурдным заявление Лондона о желании РФ привести к власти в Киеве экс-депутата рады
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Лондоне 23 января призвало Соединенное Королевство прекратить «глупые и опасные риторические провокации» по поводу Украины. Таким образом посольство прокомментировало сведения о том, что Москва якобы хочет содействовать приходу к власти на Украине «пророссийского политика» Евгения Мураева.

Получили — распишите: каков главный итог переговоров Лаврова и Блинкена
И почему встречи в Швейцарии могут стать частым событием

22 января министерство иностранных дел Великобритании обвинило российские спецслужбы в том, что они якобы планируют «посадить» на Украине в качестве главы государства бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева. При этом Форин-офис никаких доказательств своих слов не предоставил.

Сведения, которые содержит данная публикация, в дипмиссии назвали «анекдотичными».

«Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности. <...> Оказавшись в результате своей недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, Лондон видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений», — сказано в заявлении посольства.

Как стало известно днем ранее, в отношении Мураева в 2018 году Москвой были введены санкции.

Сам Мураев также назвал абсурдом заявления Лондона.

Накануне в МИД Великобритании заявил о готовности ввести санкции против РФ, если будет предпринята попытка установления марионеточного режима в Киеве.

Комментируя заявление Форин-офиса, МИД РФ назвал их чушью и дезинформацией. В российском министерстве призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Украина могут готовить провокации как информационного, так и военного характера.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022