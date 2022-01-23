Посольство РФ призвало Лондон прекратить глупые провокации вокруг Украины

Посольство России в Лондоне 23 января призвало Соединенное Королевство прекратить «глупые и опасные риторические провокации» по поводу Украины. Таким образом посольство прокомментировало сведения о том, что Москва якобы хочет содействовать приходу к власти на Украине «пророссийского политика» Евгения Мураева.

22 января министерство иностранных дел Великобритании обвинило российские спецслужбы в том, что они якобы планируют «посадить» на Украине в качестве главы государства бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева. При этом Форин-офис никаких доказательств своих слов не предоставил.

Сведения, которые содержит данная публикация, в дипмиссии назвали «анекдотичными».

«Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности. <...> Оказавшись в результате своей недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, Лондон видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений», — сказано в заявлении посольства.

Как стало известно днем ранее, в отношении Мураева в 2018 году Москвой были введены санкции.

Сам Мураев также назвал абсурдом заявления Лондона.

Накануне в МИД Великобритании заявил о готовности ввести санкции против РФ, если будет предпринята попытка установления марионеточного режима в Киеве.

Комментируя заявление Форин-офиса, МИД РФ назвал их чушью и дезинформацией. В российском министерстве призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Украина могут готовить провокации как информационного, так и военного характера.