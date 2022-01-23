В ДНР и ЛНР рассказали о продолжающихся обстрелах

Киев продолжает нарушать режим прекращения огня в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает телеканал «Известия».

Несколько выпущенных снарядов долетели до Александровки. Жители поселка рассказали о жизни под обстрелами. Александровка находится в 800 м

от линии соприкосновения. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Со стороны официального Киева комментариев также не было. ОБСЕ сообщает о росте числа нарушений режима прекращения огня.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.