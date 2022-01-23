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Главком ВМС Германии Шёнбах подал в отставку

Глава ВМС Германии Шёнбах подал в отставку после слов о Крыме, его прошение удовлетворено
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Глава военно-морских сил (ВМС) Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после высказывания, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Об этом говорится в заявлении Шёнбаха, которое приводит пресс-служба ВСМ ФРГ в субботу, 22 января.

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21 января Шёнбах выразил мнение по поводу необратимости факта принадлежности Крыма России.

«Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих обязанностей и обязанностей инспектора военно-морского флота. Бездумные комментарии, сделанные мной в Индии по вопросам безопасности и военной политики, всё больше ложатся на мой офис», — приводит слова вице-адмирала пресс-служба ВМС.

Уточняется, что на экстренном совещании министр обороны Германии Кристин Ламбрехт обсудила высказывание Шёнбаха с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном. В результате Ламбрехт приняла отставку главы ВМС.

Как сообщали немецкие СМИ, заявления Шёнбаха вызвали раздражение в минобороны и в МИД Германии.

Кроме того, МИД Украины потребовало от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха. В итоге министерство обороны ФРГ выразило несогласие с высказываниями командующего ВМС страны.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что это отставка главы ВМС ФРГ — это пример недопустимого мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Он отметил, что Шёнбах зашел за «красную линию», за это и поплатился.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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