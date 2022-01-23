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Бастрыкин поручил передать в ГСУ СК дело о гибели девочки от нападения собак

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в ГСУ СК уголовное дело о гибели семилетней девочки, которую загрызла стая собак в поселке Домна Читинского района Забайкальского края. Об этом сообщается 22 января на сайте ведомства.

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«В связи с широким общественным резонансом, связанным с гибелью семилетней девочки в Забайкальском крае, тело которой сегодня было найдено со следами нападения животных, глава ведомства поручил передать уголовное дело для организации дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России», — следует из сообщения пресс-службы СК.

Глава ведомства также поручил следователям проверить сообщения местных жителей о том, что власти много лет не решали проблему с бродячими собаками.

Бастрыкин выразил надежду, что в СК примут исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств дела.

Ранее в субботу сотрудники следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону возбудили уголовное дело после смерти девочки от укусов собак. Дело расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Нападение произошло 21 января в селе Домна, когда девочка возвращалась домой из музыкальной школы через частный сектор.

Позднее стало известно, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов намерен добиваться внесения правок в ФЗ об отлове безнадзорных животных. По его словам, в законе есть изъяны, которые не позволяют убирать собак с улиц населенных пунктов.

Тем не менее губернатор пообещал отловить всех собак на улицах Домны и провести краевое совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС) с главами всех районов края.

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