Генерал ВСУ рассказал о якобы сценарии по присоединению Украины к РФ

Россия может присоединить Украину, придерживаясь определенного сценария. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос.

«Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 км от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта», — отметил Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.TV в пятницу, 21 января.

Он уточнил, что первый эшелон из вертолетов способен миновать зону разведки киевской ПВО, а затем на малых высотах уйти от истребителей ВВС Украины. После чего, как добавил генерал, эшелон сможет установить контроль над взлетно-посадочными полосами.

Ко второму этапу Кривонос отнес приземление военно-транспортных вертолетов в аэропортах. По его словам, всё это может произойти очень быстро.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

При этом 21 января посольство РФ сообщило, что тема якобы «вторжения» России на Украину не дает покоя эстонским политикам и высокопоставленным военным. Дипломаты подчеркнули, что на фоне звучащих в адрес РФ обвинений в агрессии Москве необходимы юридические гарантии безопасности.