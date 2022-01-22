В США заметили признаки «потепления» в отношениях Москвы и Вашингтона

В отсутствии ультиматумов и «примирительном тоне» состоявшихся накануне российско-американских переговоров просматриваются признаки «потепления» в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом в субботу, 22 января, пишет газета The New York Times по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве.

Уже сам факт встречи, отметило издание, говорит о возможностях для налаживания контакта между странами.

«Обе стороны пытаются сдержать напряженность и дать дипломатии время на то, чтобы сыграть свою роль», — пишет газета.

В статье отмечается, что лидер американской делегации отнесся к предстоящему диалогу с некоторой надеждой и даже оптимизмом.

«Блинкен выразил некоторый оптимизм. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента, во время поездки на машине на встречу с Лавровым в отеле на набережной Блинкен заметил высокие волны на бурном Женевском озере. Он сказал своим коллегам, что надеется, что встреча успокоит воду», — написало издание.

При этом авторы статьи подчеркнули, что позиция госсекретаря США не совпадает с мнением президента страны Джо Байдена, который двумя днями ранее заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин готов применить военную силу для решения ситуации на Украине.

Переговоры Блинкена и Лаврова состоялись 21 января. Полуторачасовая встреча завершилась без особых итогов. Однако, как заметил на пресс-конференции российский министр, переговоры были нужны для конкретизации позиций — каких-то письменных договоренностей никто и не ждал.

В течение следующей недели Вашингтон должен передать письменный ответ Москве по гарантиям безопасности.

По итогам встречи стороны по отдельности провели пресс-конференции. В МИД РФ заявили об отсутствии непреодолимых разногласий между сторонами. В ведомстве указали на необходимость заново выстроить атмосферу доверия между странами.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.