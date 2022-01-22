Британские власти стремятся запретить фильм о работе спецслужб за границей

Британские власти добиваются запрета документального фильма BBC о работе спецслужб страны за рубежом. Генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман готовится обратиться в Высокий суд Лондона. По мнению властей, материал СМИ угрожает интересам национальной безопасности страны. Первое судебное заседание назначено на следующую неделю, передает телеканал «Известия». Сообщается, что слушание пройдет в закрытом режиме.

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