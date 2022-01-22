Глава МИД Великобритании Трасс в феврале приедет в Москву на переговоры с Лавровым

Москва и Лондон согласовали возможность визита британского министра иностранных дел Лиз Трасс в Россию. Об этом в субботу, 22 января, сообщил источник в дипломатических кругах.

МИД Соединенного Королевства, по словам источника, ранее обратился к России с по просьбой об организации визита Трасс.

«Москва дала согласие на проведение визита в феврале», — приводит «РИА Новости» слова источника.

12 января Times сообщило, что глава Форин-офиса планирует поездку в Москву в начале февраля.

Еще один собеседник издания заявил, что в данный момент британский МИД подобный визит не готовит.

Российское посольство в Великобритании 12 января раскритиковало высказывания Трасс о якобы российской агрессии. В дипмиссии добавили, что «повторяющиеся обвинения вводят в заблуждение».

11 декабря Лиз Трасс заявила, что на встрече глав МИД стран «Большой семерки» (G7) в Ливерпуле обсудят создание единого фронта против политики России по отношению к Украине.

Последний визит главы внешнеполитического ведомства Британии в РФ состоялся в декабре 2017 года.

Находившийся тогда на посту главы МИД, а ныне премьер страны Борис Джонсон встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. СМИ отмечали дружелюбный характер встречи Джонсона и Лаврова. Дипломаты обменивались любезностями и шутками.

Так, Лавров укорил Джонсона, что тот часто высказывает несогласие с доводами российской делегации.

Лавров предположил, что Джонсон старается давать критическую оценку словам представителей РФ, так как иначе «у него на родине будет испорчена репутация среди СМИ».

Джонсон тогда признался журналистам, что он — убежденный русофил.

По словам Джонсона, Лондон и Москва должны приложить усилия, чтобы выстроить хорошие отношения. Двум державам не пристало не «сидеть на обочине и не жаловаться друг на друга», сказал политик.