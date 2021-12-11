Посольство РФ обеспокоилось обвинением МИД Британии в агрессии России

Заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о якобы российской агрессии вызывают озабоченность у России, говорится в комментарии российской дипмиссии в Лондоне, опубликованном 11 декабря в Facebook.

«Чрезмерное употребление термина «российская агрессия» особенно очевидно и преднамеренно подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины «проявления единства», — говорится в сообщении от 11 декабря.

При этом представители посольства отмечают, что «повторяющиеся обвинения вводят в заблуждение».

В дипмиссии подчеркнули, что «особая российская агрессия против Украины» — это фальшивый лозунг, который используют британские политики и СМИ.

В то же время военная поддержка Киева странами НАТО делает ситуацию на Украине взрывоопасной, заявили в посольстве России в Лондоне.

«У России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, но ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится всё более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО, и Великобритания в частности, оказывают Киеву», — говорится в материале.

В посольстве РФ отметили, что урегулирование в Донбассе, по-видимому, не представляет интереса для Запада.

11 декабря министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что на встрече глав МИД стран «большой семерки» (G7) в Ливерпуле обсудят создание единого фронта против политики России по отношению к Украине. По словам главы дипломатии королевства, на встрече «самые влиятельные демократии мира выскажутся против агрессоров, которые пытаются подорвать свободу».

В тот же день Трасс написала в Twitter, что накануне встречи «группы семи» обсудила с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы, касающиеся поддержки Украины перед «лицом российской агрессии».

До этого в МИД Британии пояснили, что участники G7 встретятся на фоне обострения международной обстановки, которая связана с беспокойством западных стран из-за «перемещения» российских военных к границе с Украиной.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».