Times сообщила о возможном визите главы британского МИДа в Москву

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует посетить Москву. Об этом стало известно в среду, 12 января.

«Многое должно произойти, чтобы поездка состоялась, однако Лиз увлечена идеей такого визита и всерьез рассмотрит возможность совершить его, если момент будет правильным и это поможет нам достичь наших целей», — рассказал газете Times источник в британском правительстве.

Он утверждает, что поездка может состояться уже в начале февраля.

При этом другой источник газеты опроверг эту информацию. По его словам, в настоящий момент подготовка к подобному визиту не ведется.

Британские министры иностранных дел не посещали Россию с декабря 2017 года, когда в столицу РФ приезжал Борис Джонсон, возглавляющий сейчас британское правительство.

12 января российское посольство в Лондоне заявило, что высказывания Лиз Трасс о якобы российской агрессии вызывают озабоченность у России. Представители посольства подчеркнули, что «повторяющиеся обвинения вводят в заблуждение».