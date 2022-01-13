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Times сообщила о возможном визите главы британского МИДа в Москву

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует посетить Москву. Об этом стало известно в среду, 12 января.

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«Многое должно произойти, чтобы поездка состоялась, однако Лиз увлечена идеей такого визита и всерьез рассмотрит возможность совершить его, если момент будет правильным и это поможет нам достичь наших целей», — рассказал газете Times источник в британском правительстве.

Он утверждает, что поездка может состояться уже в начале февраля.

При этом другой источник газеты опроверг эту информацию. По его словам, в настоящий момент подготовка к подобному визиту не ведется.

Британские министры иностранных дел не посещали Россию с декабря 2017 года, когда в столицу РФ приезжал Борис Джонсон, возглавляющий сейчас британское правительство.

12 января российское посольство в Лондоне заявило, что высказывания Лиз Трасс о якобы российской агрессии вызывают озабоченность у России. Представители посольства подчеркнули, что «повторяющиеся обвинения вводят в заблуждение».

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