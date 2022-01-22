Пушков назвал способ «проучить» Кишинев за враждебные высказывания Санду

Сенатор Алексей Пушков призвал руководство РФ к более жесткой позиции по газовому вопросу в переговорах с Молдавией после антироссийских высказываний президента республики Майи Санду.

По его словам, после таких заявлений Кишинев заявляет об ожидании готовности к сотрудничеству со стороны России.

«Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства», — написал Пушков.

По его мнению, Молдавия должна заплатить за газ, а где Санду возьмет на это средства — дело политика, не Москвы.

21 января в эфире румынского телеканала Pro TV Санду заявила, что в 1992 году Россия якобы направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помешать Молдавии стать независимой от СССР. Политик добавила, что Москва и Кишинев среди прочего обсуждают вопрос вывода российских миротворцев с территории Приднестровья, а также вопрос ликвидации оружия на складах в Колбасне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что российские миротворцы находятся в этом регионе согласно решениям группы «5 + 2» и поддерживают там стабильность.

20 января парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за ситуации с газом в стране. Накануне «Газпром» предупредил о вероятной остановке поставок топлива из-за отсутствия платежа от Кишинева. При этом «Молдовагаз» сообщал о нехватке средств для внесения авансового платежа.

После введения режима ЧП «Молдовагаз» полностью выплатил аванс за топливо «Газпрому» за январь. Пресс-служба компании указала, что перевела «Газпрому» $34,375 млн, что является финальным траншем из $63 млн, подлежащих оплате за этот период.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.