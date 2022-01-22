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Стало известно о гибели горняка на шахте в Кузбассе

Горняк погиб на шахте в Кузбассе
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Новая авария произошла на шахте в Осинниках Кемеровской области, один человек погиб. Информация об этом появилась в социальных сетях утром 22 января.

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«ЧП на шахте Осинниковская. Сегодня в два часа ночи пролетели команда горноспасателей и реанимация в ее сторону», — говорится в сообщении Telegram-канала «Новости Кузбасса».

Как уточняется, погиб шахтер на первом добычном участке. Мужчину задавило козырьком секции.

Ранее 22 января в Кемеровской области в городе Ленинск-Кузнецкий была приостановлена работа шахты «Комсомолец». Причиной стала остановка главного вентилятора проветривания шахты в результате прекращения подачи электроэнергии на котельную.

В момент происшествия в шахте находилось 56 человек, горняков вывели на поверхность, пострадавших нет.

18 января стало известно, что регуляторы обсудят вопрос о досрочном отзыве лицензии на недра у шахты «Листвяжная», так как ходе проверок выявлены случаи несоблюдения норм добычи угля на шахте.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 человек были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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