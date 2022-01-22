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Власти США обсуждают с Катаром поставки газа в Европу

Власти США обсуждают с Катаром поставки газа в Европу в случае эскалации вокруг Украины
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Представители администрации президента США Джо Байдена ведут переговоры с властями Катара о возможных поставках в Европу природного газа из этой страны в случае невозможности получения его от России из-за потенциальной эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу, 21 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Байден планирует пригласить в Вашингтон эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. В агентстве уточнили, что встреча может состояться уже в этом месяце. Таким образом американские власти хотят развеять опасения своих европейских союзников о том, чем они будут отапливать свои дома в зимний период в случае эскалации конфликта.

Ранее, 18 января, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым подчеркнула, что в ближайшее время Европа будет нуждаться в газе, для этого ей нужна «надежная» Россия.

Вместе с тем Бербок указала, что использование Россией энергетики в качестве «оружия» будет иметь последствия для проекта «Северный поток – 2». Сергей Лавров отметил, что Россия обратила внимание коллег из Германии на контрпродуктивность попыток политизации проекта «Северный поток – 2». Он напомнил, что СП-2 является крупнейшим коммерческим проектом последнего десятилетия, направленным на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы.

Глава МИД РФ также подчеркивал, что ситуация с санкциями в отношении газопровода «Северный поток — 2» продемонстрировала, что у Германии нет свободы в экономической деятельности.

Также 18 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержка в запуске проекта газопровода СП-2 негативно сказывается и на участниках рынка, и на потребителях газа в Европе.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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