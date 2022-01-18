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Глава МИД ФРГ заявила о намерении выстраивать стабильные отношения с Россией

Бербок: несмотря на разногласия, ФРГ заинтересована в стабильных отношениях с Россией
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Позиции Германии и России по многим вопросам расходятся, однако Берлин заинтересован в стабильных отношениях с Москвой. Об это во вторник, 18 января, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы обсуждаем целый ряд тем, по которым у нас большие, отчасти фундаментальные расхождения во мнениях. <...> Но мы видим и потенциал для наращивания сотрудничества Германии и России. Мы крайне заинтересованы в стабильных взаимоотношениях с РФ», — подчеркнула она.

По словам министра, власти ФРГ готовы вести серьезный диалог с Россией о взаимных шагах по безопасности.

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Вместе с тем она заявила, что Германия расценивает как угрозу сосредоточение войск России у границ с Украиной.

Кроме того, в ходе переговоров стороны затронули тему энергетики. Глава МИД ФРГ подчеркнула, что в ближайшее время Европа будет нуждаться в газе, для этого ей нужна «надежная» Россия.

«[Нужно], чтобы мы сотрудничали, ведя наши экономики на устойчивые рельсы. Без самой крупной экономики мира мы не преодолеем климатический кризис», — добавила министр.

В начале встречи с немецкой коллегой Лавров заявил, что Москва хотела бы иметь более конструктивные отношения с Берлином. Он подчеркнул, что российская сторона нацелена на преодоление накопившихся проблем и неизменно заинтересована в добрых отношениях с Германией на принципах взаимоуважения, равенства, учета взаимных интересов.

Также в ходе беседы российский министр выразил озабоченность курсом НАТО на сдерживание России. В данном контексте стороны обсудили предложенные Россией гарантии безопасности.

Кроме того, Лавров отметил, что обсудил с Бербок процесс сертификации «Северного потока – 2», указав на неконструктивность попыток политизации этой темы. Министр напомнил, что это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и всей Европы.

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