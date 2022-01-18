Лавров указал на желание РФ иметь более конструктивные отношения с ФРГ

Глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок 18 января заявил, что Москва хотела бы иметь более конструктивные отношения с Берлином.

«Мы хотели бы, конечно, видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, нацелены на преодоление накопившихся проблем со всеми членами нового правительства и неизменно заинтересованы в добрых отношениях с Германией на принципах взаимоуважения, равенства, учета взаимных интересов», — подчеркнул министр в начале встречи.

В ответ Бербок указала, что для нового правительства ФРГ отношения с Россией важны. В Берлине считают, что альтернативы добрым и стабильным отношениям между сторонами нет, добавила она.

Бербок уточнила, что намерена обсудить с российским коллегой темы, которые «бросают тень» на отношения стран.

В середине декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ФРГ готовы выстраивать конструктивный диалог с Россией, а также добиваться взаимопонимания и снижения эскалации. При этом он отметил, что это не стоит оценивать как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина.

Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают на то, что между президентом России Владимиром Путиным и новым канцлером ФРГ Шольцем сложатся конструктивные отношения. Он выразил надежду на то, что германская сторона будет придерживаться безальтернативности диалога для решения даже самых сложных разногласий.

Олаф Шольц был избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в бундестаге 8 декабря. Днем ранее лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза 90/Зеленых», а также Свободной демократической партии (СвДП) подписали коалиционный договор.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Партия СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов.