Канцлер ФРГ отметил готовность к конструктивному диалогу с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности ФРГ к конструктивному диалогу с Россией, но добавил, что это не стоит оценивать как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина. Об этом 15 декабря он заявил в ходе выступления в парламенте страны, транслируемого телеканалом ZDF.

«Мы готовы к конструктивному диалогу, должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью «нормандского» процесса. Но это не должно быть понято неправильно как новая немецкая «восточная политика». «Восточная политика» в единой Европе может быть только европейской «восточной политикой». Она основана на принципах европейского права и мирного порядка», — сказал Шольц.

По его словам, обязательства по соблюдению этих принципов и прав взяла на себя и Россия, однако они якобы были нарушены из-за воссоединения Крыма с РФ.

Как добавил немецкий канцлер, если Россия «нападет» на Украину, то заплатит «высокую цену».

«Цена за нарушение границ будет высокой», — отметил политик.

Ранее в этот день лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС вместе с партнерам, включая США, расширить санкции против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «все зависит от ее действий», подчеркнула она.

Страны Запада полагают, что Россия может вторгнуться на территорию соседнего государства. Москва отрицает подобные обвинения.

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Так он прокомментировал информацию западных СМИ о переброске Вооруженных сил внутри РФ.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину.