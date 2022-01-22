Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 января

Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидают москвичей в субботу, 22 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –4 до –2 градусов, ночью похолодает до –8 градусов.

При этом ветер будет иметь юго-восточное и восточное направление со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 742–749 мм ртутного столба.

Накануне в Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности до полудня воскресенья, 23 января. Из-за интенсивных осадков снежный покров за последние сутки в столице стал выше на 6 см.

Синоптики прогнозируют, что до конца текущей недели выпадет до трети от месячной нормы осадков в виде снега. Ожидается до 10 см снежного покрова.

При этом 21 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве температура воздуха впервые за месяц опустится ниже нормы на следующей неделе. По его словам, в ночь на вторник температура будет варьироваться в районе –10...–15 градусов.