Температура воздуха в Москве опустится ниже нормы на следующей неделе
В Москве температура воздуха впервые за месяц опустится ниже нормы на следующей неделе. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в четверг, 20 января.
«В начале следующей недели температура понизится. Во вторник температурный фон будет отрицательным по отношению к норме — впервые за этот месяц», — сказал синоптик агентству городских новостей «Москва».
По его словам, в ночь на вторник температура будет варьироваться в районе 10–15 градусов мороза. «Уже в ночь на понедельник температурный фон будет двузначным, с отрицательным значением в минус 9–12 градусов, в ночь на вторник — уже минус 10–15 градусов. Если еще в понедельник днем температура будет в районе минус 7–8 градусов, то уже во вторник днем будет нормальная зимняя погода, минус 10 градусов», — заключил Вильфанд.
Ранее Гидрометцентр сообщил об облачной погоде и небольшом снеге в Москве в четверг, 20 января. Согласно прогнозу, днем температура воздуха в столице составит от –4 до –2 градусов, ночью похолодает до –6 градусов.
Синоптики также предупредили о гололедице, гололеде и метели в Подмосковье.
19 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «Известиям», что в столице происходит похолодание из-за воздушных потоков с запада.