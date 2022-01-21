Снежный покров за сутки в Москве стал выше на 6 см

Во всех районах Москвы вечером в пятницу, 21 января, продолжается интенсивный снегопад. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

«За сутки прирост свежевыпавшего снега составил до 6 см. В 21:00 приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», — отмечается в заявлении.

В комплексе также обратили внимание на непрерывные работы по очистке от снега улично-дорожной сети и по вывозу снега.

«Просим водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб», — добавили в сообщении.

Вместе с тем синоптики прогнозируют, что до конца текущей недели выпадет до трети от месячной нормы осадков в виде снега. Ожидается до 10 см снежного покрова.

21 января Гидрометцентр предупредил москвичей о «желтом» уровне погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 0:00 23 января.