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В Московском регионе продлили предупреждение о гололедице

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В Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности до полудня воскресенья, 23 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра в пятницу, 21 января.

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Предупреждение связано с гололедицей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В связи с ухудшением погодных условий специалисты призывают горожан в гололедицу надевать нескользящую обувь, обходить покрытые льдом места либо идти по ним мелкими скользящими шажками, наступать на всю ступню и стараться расслабить ноги в коленях, пишет сайт kp.ru. Также лучше не держать руки в карманах и по возможности отложить поход по магазинам на другой день, поскольку люди с тяжелыми сумками чаще падают на скользких тротуарах.

В этот же день водителей Подмосковья предупредили об облачной, снежной погоде и порывах ветра. Министр транспорта региона Алексей Гержик сообщил, что к расчистке дорог от снега привлекли более 2,4 тыс. машин и 2,6 тыс. рабочих, отмечает телеканал «360». В Минтрансе также призвали водителей и пешеходов к внимательности.

Синоптики прогнозируют, что до конца текущей недели выпадет до трети от месячной нормы осадков в виде снега. Ожидается до 10 см снежного покрова.

В столице и области объявили «желтый» уровень погодной опасности ранее 21 января.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве температура воздуха впервые за месяц опустится ниже нормы на следующей неделе. По его словам, в ночь на вторник температура будет варьироваться в районе –10...–15 градусов.

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