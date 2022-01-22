Продюсеры обсуждали кандидатуру Идриса Эльбы на роль нового Джеймса Бонда

Британский актер Идрис Эльба фигурировал в списках актеров на роль нового Джеймса Бонда. Об этом в интервью Deadline заявила продюсер 25-го фильма бондианы «Не время умирать» Барбара Брокколи.

По ее словам, многие фанаты хотят видеть Эльбу в качестве нового агента 007.

«Мы с Идрисом являемся друзьями, и он великолепный актер. Знаете, это было частью обсуждений, но всегда трудно вести диалог, когда кресло занято (роль Бонда в «Не время умирать» исполнял Дэниэл Крейг. — Ред.)», — сказала Брокколи.

Продюсер добавила, что пока не спешит называть замену Дэниэла Крейга.

49-летний актер снялся в нескольких голливудских фильмах, включая «Бетонный ковбой», «Тихоокеанский рубеж» и «Тор: Рагнарёк». Всемирную славу он обрел после сериала «Лютер».

Если Эльба получит эту роль, он станет седьмым актером, сыгравшим Бонда в рамках франшизы, — следуя по стопам Шона Коннери, Джорджа Лэзенби, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Крейга.

Другими актерами, которые могут стать следующим Бондом, являются Том Харди, Ричард Мэдден и Генри Кавилл, отмечает News Sky.

До этого, 4 декабря, продюсер юбилейного, 25-го фильма франшизы о Джеймсе Бонде «Не время умирать» заявила, что суперагент обязательно вернется.

Игравший Джеймса Бонда с 2006 года Дэниел Крейг после завершения съемок объявил об уходе из проекта.

Кассовые сборы 25-го фильма бондианы в российском прокате оказались низкими. Это связано с тем, что часть аудитории отпугнули отзывы зрителей по всему миру. Кроме того, у ленты были серьезные конкуренты. Такое мнение выразил обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев.