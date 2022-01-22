Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
МО Украины сократило список предполагающих воинский учет женщин профессий
Мир
Число случаев COVID-19 в мире превысило 340 млн
Мир
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда компаний РФ
Мир
ФРГ заблокировала передачу Эстонией Киеву немецкого оружия
Общество
Снежный покров за сутки в Москве стал выше на 6 см
Мир
Псаки допустила возможность нового контакта президентов США и России
Общество
Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Мир
В Белом доме анонсировали дополнительную военную помощь Украине
Мир
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Общество
ФМБА подало заявку на регистрацию препарата «МИР-19» против COVID

Продюсеры обсуждали кандидатуру Идриса Эльбы на роль нового Джеймса Бонда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский актер Идрис Эльба фигурировал в списках актеров на роль нового Джеймса Бонда. Об этом в интервью Deadline заявила продюсер 25-го фильма бондианы «Не время умирать» Барбара Брокколи.

«Джеймсом Бондом должен быть мужчина»
Историк кино Филипп Дюран — о гендерной принадлежности агента 007, его патриотизме и сотрудничестве с советскими спецслужбами

По ее словам, многие фанаты хотят видеть Эльбу в качестве нового агента 007.

«Мы с Идрисом являемся друзьями, и он великолепный актер. Знаете, это было частью обсуждений, но всегда трудно вести диалог, когда кресло занято (роль Бонда в «Не время умирать» исполнял Дэниэл Крейг. — Ред.)», — сказала Брокколи.

Продюсер добавила, что пока не спешит называть замену Дэниэла Крейга.

49-летний актер снялся в нескольких голливудских фильмах, включая «Бетонный ковбой», «Тихоокеанский рубеж» и «Тор: Рагнарёк». Всемирную славу он обрел после сериала «Лютер».

Если Эльба получит эту роль, он станет седьмым актером, сыгравшим Бонда в рамках франшизы, — следуя по стопам Шона Коннери, Джорджа Лэзенби, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Крейга.

Другими актерами, которые могут стать следующим Бондом, являются Том Харди, Ричард Мэдден и Генри Кавилл, отмечает News Sky.

До этого, 4 декабря, продюсер юбилейного, 25-го фильма франшизы о Джеймсе Бонде «Не время умирать» заявила, что суперагент обязательно вернется.

Игравший Джеймса Бонда с 2006 года Дэниел Крейг после завершения съемок объявил об уходе из проекта.

Кассовые сборы 25-го фильма бондианы в российском прокате оказались низкими. Это связано с тем, что часть аудитории отпугнули отзывы зрителей по всему миру. Кроме того, у ленты были серьезные конкуренты. Такое мнение выразил обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022