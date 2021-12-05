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Продюсер 25-го фильма бондианы заявила о возвращении агента 007

Продюсер 25-го фильма о Джеймсе Бонде заявила, что агент вернется на экраны
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Продюсер юбилейного, 25-го фильма франшизы о Джеймсе Бонде «Не время умирать» заявила 4 декабря на мероприятии Deadline, что суперагент обязательно вернется.

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«Мы устроим это, он вернется. Вы можете быть уверены, что Джеймс Бонд вернется», — сказала Барбара Брокколи.

В середине ноября «Не время умирать» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года, собрав $756 млн. Команда отметила, что им было жизненно важно обеспечить показ фильма на большом экране.

«Для нас было так важно, чтобы этот фильм был показан в кинотеатрах, потому что в нем есть тот изумительный пейзаж… визуальный праздник в том, как он был выстроен и снят каждый кадр. Мы невероятно счастливы, что смогли показать картину в кинотеатрах», — добавила Брокколи.

Игравший Джеймса Бонда с 2006 года Дэниел Крейг после завершения съемок объявил об уходе из проекта. По предварительным данным британских таблоидов, его в этой роли может заменить звезда фильма «Веном» Том Харди.

После выхода 25-го фильма бондианы в российский прокат кассовые сборы оказались низкими. Это связано с тем, что часть аудитории отпугнули отзывы зрителей по всему миру, кроме того, у ленты были серьезные конкуренты. Такое мнение выразил обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев.

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