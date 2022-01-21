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Президент Молдавии назвала основные аспекты диалога с РФ

Президент Молдавии Санду рассказала о «сложном, но необходимом» диалоге с Россией
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Молдавия ведет с Россией сложный, но необходимый диалог, поскольку в двусторонней повестке стран есть много важных вопросов, заявила президент республики Майя Санду в интервью румынскому телеканалу Pro TV.

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«У нас с Россией ведется сложный, но необходимый диалог, у нас в повестке много вопросов. Некоторые из них мы надеемся решить быстро, другие займут больше времени, так как они сложные», — заявила Санду в интервью, опубликованном 21 января.

По ее словам, стороны среди прочего обсуждают проблему вывода российских военных с территории страны, а также вопрос ликвидации оружия со складов в Колбасне.

Она отметила, что хотела бы избавиться от экономических барьеров, с которыми сталкиваются молдавские экспортеры.

Также, по ее словам, Молдавия беспокоится о социальной защите своих граждан, которые работают в России. Так, правительство республики следит за условиями труда своих граждан, их пенсиями.

Санду подчеркнула, что Молдавия сотрудничает с Россией на разных уровнях, уделяя особое внимание решению приднестровского конфликта.

11 августа Санду сказала, что Кишинев настроен на прагматичный, конструктивный диалог с Москвой. Она добавила, что республика готова возобновить урегулирование конфликта с непризнанным Приднестровьем мирными средствами.

Позже, в ноябре, Санду заявляла о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. По ее словам, в регионе давно нет опасности военных действий, в связи с чем нужно сделать миротворческую миссию гражданской — под эгидой ОБСЕ.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что российские миротворцы находятся в этом регионе согласно решениям группы «5 + 2» и поддерживают там стабильность.

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