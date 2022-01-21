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Псаки допустила возможность нового контакта президентов США и России

Псаки: новый контакт президентов США и России возможен
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Новый контакт президентов США и России возможен, но решений на этот счет пока не принято. Об этом сообщила в пятницу, 21 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент (США Джо Байден. — Ред.) всегда ценит взаимодействие на уровне лидеров, но нам еще предстоит решить, уместен ли такой следующий шаг», — отметила Псаки в ходе беседы с журналистами.

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По ее словам, встреча Байдена и российского лидера Владимира Путина «может стать следующим шагом, а может, и нет». Псаки также уточнила, что Байден в выходные заслушает отчет госсекретаря США Энтони Блинкена о его встрече в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

При этом она добавила, что в Вашингтоне ожидают следующую встречу Лаврова и Блинкена.

Ранее в этот день госсекретарь США заявил, что Байден готов встретиться с Путиным, если это поможет разрешению кризиса. Глава МИД РФ в тот же день указал, что Путин всегда готов к контактам с Байденом. В то же время он отметил необходимость серьезной подготовки таких встреч.

При этом 19 января Байден заявил, что считает возможным проведение нового саммита с Путиным на фоне ситуации вокруг Украины.

До этого, 6 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал «Известиям», что пока нет понимания, когда может состояться очная встреча Путина и Байдена. По его словам, саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа.

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