В МИД РФ рассказали об условиях встречи президентов России и США

Пока нет понимания, когда может состояться очная встреча Владимира Путина и Джо Байдена, поскольку саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа и реализация указаний президентов России и США, данных после двух интенсивных обсуждений всего комплекса вопросов за последние несколько недель. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Без понимания того, что будет происходить на нашем уровне, сложно даже предполагать, когда может состояться следующий контакт лидеров. Мы должны основательно все отработать в соответствии с указаниями, представить доклады своему руководству. Я не берусь называть на данном этапе даже какие-то ориентировочные временные рамки того, что дальше может происходить на уровне министров иностранных дел, по линии других задействованных ведомств и их руководителей. Без этого говорить о саммите просто не получается», — пояснил дипломат.

Ранее в конце декабря Джо Байден на вопрос журналистов не стал исключать возможную встречу с Владимиром Путиным уже в январе.

Между тем, на следующей неделе между Москвой и западными партнерами состоится серия консультаций. 10 января пройдут переговоры с США в Женеве, 12 января — с НАТО, 13 января — в рамках ОБСЕ

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«Мы слишком долго «уговаривали» наших собеседников»