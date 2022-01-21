Лавров отметил готовность Путина к переговорам с Байденом
Президент России Владимир Путин всегда готов к контактам с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщил в пятницу, 21 января, на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он уточнил, что в настоящий момент российская сторона ждет официального ответа на предложения по безопасности, после чего в планах очередной контакт на уровне глав министерств иностранных дел. При этом, по словам Лаврова, забегать вперед не стоит.
«Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены и чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров», — добавил глава МИД РФ.
Накануне Байден раскритиковал вопрос журналистки телеканала Fox News о выстраивании работы с Путиным. Он назвал ее вопрос глупым.
Вместе с тем Байден заявил, что считает возможным проведение нового саммита с Путиным на фоне ситуации вокруг Украины.
6 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал «Известиям», что пока нет понимания, когда может состояться очная встреча Путина и Байдена.
По его словам, саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа.