Лавров отметил готовность Путина к переговорам с Байденом

Президент России Владимир Путин всегда готов к контактам с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщил в пятницу, 21 января, на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он уточнил, что в настоящий момент российская сторона ждет официального ответа на предложения по безопасности, после чего в планах очередной контакт на уровне глав министерств иностранных дел. При этом, по словам Лаврова, забегать вперед не стоит.

«Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены и чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров», — добавил глава МИД РФ.

Накануне Байден раскритиковал вопрос журналистки телеканала Fox News о выстраивании работы с Путиным. Он назвал ее вопрос глупым.

Вместе с тем Байден заявил, что считает возможным проведение нового саммита с Путиным на фоне ситуации вокруг Украины.

6 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал «Известиям», что пока нет понимания, когда может состояться очная встреча Путина и Байдена.

По его словам, саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа.