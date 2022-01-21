Байден назвал глупым вопрос журналистки о его подходах к Путину

Президент США Джо Байден в четверг, 20 января, раскритиковал вопрос журналистки телеканала Fox News о выстраивании работы с главой российского государства Владимиром Путиным. Он назвал ее вопрос глупым.

Согласно сообщению пресс-пула Белого дома, журналистка выкрикнула реплику покидавшему зал президенту: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?»

«До чего же глупый вопрос», — ответил Байден.

Ранее в этот день Байден заявил, что считает возможным проведение нового саммита с российским коллегой Владимиром Путиным на фоне ситуации вокруг Украины. По его словам, темой нового разговора российского и американского коллег могли бы стать перспективы стратегических отношений двух государств.

Ранее, 6 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал «Известиям», что пока нет понимания, когда может состояться очная встреча Путина и Байдена. Причиной этому он назвал то, что саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа и реализация указаний президентов России и США, данных после двух интенсивных обсуждений всего комплекса вопросов за последние несколько недель.

Поздним вечером 30 декабря состоялись телефонные переговоры президентов России и США, они продлились 50 минут. Диалог предварял очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности так же, как это делала бы любая другая страна, в том числе США.