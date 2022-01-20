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Байден высказался о новом саммите с Путиным

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Президент США Джо Байден заявил, что считает возможным проведение нового саммита с российским коллегой Владимиром Путиным на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом американский лидер сказал на прошедшей 19 января пресс-конференции.

«Мы слишком долго «уговаривали» наших собеседников»
Замглавы МИД России Сергей Рябков — о предстоящих переговорах с американцами по гарантиям безопасности, дипломатическом конфликте с США и перспективах встречи президентов

«Я все еще думаю, что такая возможность есть» — прокомментировал Байден возможность саммита США и РФ.

В то же время Байден уточнил, что речь о новом возможном саммите шла еще до роста напряженности вокруг Украины.

По его словам, темой нового разговора российского и американского коллег могли бы стать перспективы стратегических отношений двух государств.

Ранее, 6 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал «Известиям», что пока нет понимания, когда может состояться очная встреча Путина и Байдена. Причиной этому он назвал то, что саммиту должна предшествовать серьезная подготовительная работа и реализация указаний президентов России и США, данных после двух интенсивных обсуждений всего комплекса вопросов за последние несколько недель.

Поздним вечером 30 декабря состоялись телефонные переговоры президентов России и США, они продлились 50 минут. Диалог предварял очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности так же, как это делала бы любая другая страна, в том числе США.

Встреча президентов РФ и США Путина и Байдена прошла на вилле Ла-Гранж в Женеве 16 июня. Лидеры провели переговоры как в узком, так и в расширенном составе. В целом с учетом перерыва саммит занял около трех с половиной часов. По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем сообщалось, что Россия и США с помощью диалога стремятся заложить основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

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