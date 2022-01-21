Адель в слезах объявила о переносе концертов из-за COVID-19

Адель сообщила об отмене концертов из-за COVID-19. Певица записала видеосообщение накануне шоу в Лас-Вегасе, передает телеканал «Известия». Она рассказала, что половина ее команды получила положительный ПЦР-тест. Возникли проблемы с логистикой, к шоу не успели подготовиться. Артистка не могла сдержать слез и извинилась перед фанатами. Серия концертов Weekends With Adele должна была проходить с 21 января по 16 апреля.

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