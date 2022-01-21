В Госдуме назвали примерные сроки индексации пенсий военным пенсионерам

Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы в ближайшее время, процесс не затянется, уверена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она заявила в пятницу, 21 января, в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны проиндексировать военные пенсии на 8,6% с 1 января 2022 года. Глава государства напомнил, что с начала года на такую величину возрастут гражданские пенсии, а военные выплаты планировалось поднять только на 4% и с 1 октября.

«Нужно понимать, что, кроме пенсии, у неработающих пенсионеров нет никаких доходов. По общим правилам пенсия для военных пенсионеров должна была быть проиндексирована с 1 октября. Но такое предложение более справедливое, потому что инфляция разогналась и сегодня очень важно помочь этим людям. Тем более это коснется небольшой по выборке группы пенсионеров — 2,6 млн человек, и поднять им пенсию не на 4%, а на 8,6% весьма актуально», — отметила Бессараб.

Депутат выразила уверенность, что вопрос будет рассмотрен на заседании комитета 26 января. Процесс обычно не занимает много времени.

«Сейчас дело за правительством — рассчитать затраты. Главное, чтобы у нас была конструкция», — заключила Бессараб.

Накануне Государственная дума единогласно приняла в III, окончательном, чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%.

12 января президент России предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции.