Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6%

Президент России Владимир Путин 21 января дал поручение правительству страны проиндексировать военные пенсии на 8,6% с 1 января 2022 года. Об этом он заявил на заседании Совбеза.

Глава государства напомнил, что с начала года на такую величину возрастут гражданские пенсии, а военные выплаты планировалось поднять только на 4% и с 1 октября.

«Предлагаю проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на 4%, как было предусмотрено, а более высоким темпом — на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров», — сказал Путин.

Президент поручил реализовать это решение «в самое ближайшее время», в том числе необходимо «пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией».

По словам Путина, это затронет свыше 2,6 млн человек.

Накануне Государственная дума единогласно приняла в третьем, окончательном, чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%.