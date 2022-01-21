Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Об этом в пятницу, 21 января, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
«У него состоялся уже международный телефонный разговор, разговор и финским коллегой, господином Ниинистё. Мы дадим сообщение в ближайшее время», — сказал журналистам Песков.
Предыдущий разговор Путина и Ниинистё состоялся 14 декабря. Тогда лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины, а также двусторонние отношения.
Кроме того, президент Финляндии отметил, что страна придерживается стабильной внешней политики и политики безопасности, что и закреплено в правительственных отчетах.
Ниинистё также продолжил дискуссию о «духе Хельсинки» — принципах, заложенных в подписанном в Хельсинки в 1975 году заключительном акте, который стал основой для работы ОБСЕ.
Кроме того, Путин рассказал президенту Финляндии об итогах переговоров с лидером США Джо Байденом.
30 сентября Ниинистё заявил, что европейским странам следует изменить политику в отношении России и выстраивать диалог с Москвой. По его словам, опыт Финляндии во взаимодействии с РФ показывает, что «оба элемента могут вписаться в одно и то же уравнение».
Отношения между Хельсинки и Москвой, как добавил Ниинистё, основаны в настоящее время «на активном прямом диалоге». По словам финского президента, Россия нужна Европе, поскольку без этого регион «упускает возможность противостоять общим угрозам и вызовам».