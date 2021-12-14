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Путин рассказал президенту Финляндии об итогах переговоров с Байденом

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Президент России Владимир Путин рассказал президенту Финляндии Саули Ниинистё об итогах переговоров с лидером США Джо Байденом. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщается на сайте Кремля.

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«Основное внимание уделено вопросам, связанным с внутриукраинским кризисом. Владимир Путин информировал Саули Ниинистё об итогах переговоров с президентом США Джозефом Байденом по видеосвязи 7 декабря 2021 года, а также дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на важность полного и безусловного выполнения Киевом минского «Комплекса мер», — говорится в сообщении.

Также Путин отметил, в частности, что украинские власти в нарушение Минских договоренностей всё отчетливее делают ставку на силовые методы, в том числе используя в Донбассе тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты.

«В этой связи Владимир Путин вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств», — отметили в Кремле.

Онлайн-саммит РФ и США состоялся 7 декабря в формате тет-а-тет. Переговоры прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длились порядка двух часов. В Кремле заявили, что саммит носил откровенный и деловой характер. В ходе разговора обсуждались ситуация на Украине, расширение НАТО на восток, Афганистан, иранская ядерная программа, кибербезопасность и вопрос двусторонних отношений.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, лидеры РФ и США в ходе переговоров общались конкретно и не допускали разночтений, даже несмотря на дружественный характер бесед.

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