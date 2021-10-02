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Президент Финляндии призвал Европу к поддержанию диалога с Россией

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Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что европейским странам следует изменить политику в отношении России и выстраивать диалог с Москвой. Его слова 30 сентября приводит портал Verkkouutiset.

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«Я призываю вас взглянуть на ситуацию шире. Нам нужен диалог с Россией. Это ни в коем случае не противоречит твердой позиции [Запада по отношению к Москве]», — сказал Ниинистё на церемонии по случаю 60-летия финского Института внешней политики.

По его словам, опыт Финляндии во взаимодействии с Москвой показывает, что «оба элемента могут вписаться в одно и то же уравнение».

Отношения между Хельсинки и Москвой, как добавил Ниинистё, основаны в настоящее время «на активном прямом диалоге».

По словам финского президента, Россия нужна Европе, поскольку таким образом регион «упускает возможность противостоять общим угрозам и вызовам».

«Есть опасность, что традиция совместной безопасности исчезнет. Поэтому мы можем ходить с завязанными глазами посреди еще более серьезного конфликта, чем тот, который сейчас идет», — заключил Ниинистё.

24 сентября председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес призвал правительство ФРГ, которое будет сформировано после выборов, активнее заниматься отношениями с Россией.

В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с Евросоюзом «на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов».

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркивал, что отношения России и Евросоюза напряженные, но создавать стену молчания — не выход.

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