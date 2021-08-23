Лавров заявил о готовности России сотрудничать с Евросоюзом

Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с Евросоюзом, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, опубликованном в понедельник, 23 августа.

«Со своей стороны всегда открыты к конструктивному сотрудничеству [с ЕС] на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов», — отметил министр.

Лавров добавил, что теперь европейской стороне предстоит ответить, что они думают о сотрудничестве.

Так же, по его словам, первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза для восстановления доверия между Москвой и Брюсселем мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией.

Как заявил Лавров, Москва понимает, что членство в ЕС и НАТО налагает на Будапешт обязательства, касающиеся участия в многосторонних санкционных режимах против третьих стран. Однако Россия считает, что в XXI веке не должно быть места подобным проявлениям принуждения к «блоковой солидарности».

«К тому же санкции — негодный инструмент политики, а в отношении России они бесперспективны», — подчеркнул министр.

Лавров во вторник, 24 августа, посетит Будапешт с рабочим визитом по приглашению своего венгерского коллеги Петера Сийярто.

Министры планируют обменяться мнениями по международной проблематике, включая вопросы противодействия последствиям пандемии коронавируса, отношениям России с ЕС и НАТО, ситуации на Украине и в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Сергей Лавров намерен посетить с рабочим визитом Италию и Австрию.