В Европарламенте заявили о необходимости диалога ЕС и России по безопасности
Евросоюз должен оставаться в диалоге с Россией по вопросам европейской безопасности, имея при себе рычаги давления. Об этом в пятницу, 21 января, заявил «Известиям» член комитета Европарламента по международным делам, австрийский политик Андреас Шидер.
«В контексте нынешнего конфликта мы должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить военное вмешательство. С этой целью мы должны оставаться в диалоге с Россией, но только имея при себе четкие красные линии и конкретную угрозу санкций. ЕС может сыграть на переговорах важную роль гражданского партнера, используя всю свою экономическую мощь. Единство Евросоюза — залог долгосрочного дипломатического решения конфликта», — подчеркнул он.
Накануне представитель Еврокомиссии Петер Стано отметил, что Евросоюз настаивает на своей вовлеченности в переговоры с Россией по гарантиям безопасности, добавив, что для этого необязательно создавать отдельный формат по линии ЕС–РФ — достаточно укреплять существующие дипломатические каналы.
В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.