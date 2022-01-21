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В Еврокомиссии рассказали об участии ЕС в переговорах с РФ по безопасности

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Евросоюз настаивает на своей вовлеченности в переговоры с Россией по гарантиям безопасности: как пояснил «Известиям» представитель Еврокомиссии Петер Стано, для этого необязательно создавать отдельный формат по линии ЕС–РФ — достаточно укреплять существующие дипканалы.

«Без России гарантировать безопасность в Европе невозможно»
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«Дело не в том, что ЕС хочет быть частью «переговоров по безопасности» с Россией. Мы настаивали на том, что не может быть дискуссий об архитектуре безопасности в Европе без Европы, — сказал «Известиям» представитель ЕК. — ЕС открыт к диалогу с Россией, но он никогда не должен идти за счет свободы, суверенитета, независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров или за счет фундаментальных ценностей и соответствующих международных обязательств. ЕС хочет не создавать дополнительные треки переговоров, но укреплять существующие дипломатические каналы, а также международные и региональные форумы».

По его словам, Евросоюз уже тесно координируется с США и НАТО, а недавно его министры иностранных дел договорились еще активнее укреплять это сотрудничество, в том числе и на полях ОБСЕ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Суть российских требований сводится к трем пунктам: 1. Нерасширение НАТО на восток; 2. Отвод его вооружений на позиции 1997 года; 3. Неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

Переговоры о гарантиях безопасности прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Степень отвлеченности: почему ЕС не приглашают на переговоры по безопасности

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