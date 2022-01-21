Сын Леонида Куравлева сообщил о состояния актера
В состоянии народного артиста РСФСР Леонида Куравлева наблюдается положительная динамика. Об этом в пятницу, 21 января, заявил его сын Василий Куравлев.
«Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами», — сказал он «РИА Новости».
Кураев находится в клинической больнице № 40 в Коммунарке, дополняет «Газета.Ru».
Артист попал в больницу 5 января с подозрением на коронавирус. По данным «Известий», тесты на COVID-19, которые сдал актер 6 и 9 января, показали отрицательный результат. При этом у Куравлева была повышена температура, а сатурация находилась на уровне 89,6%.
Позже врачи провели Леониду Куравлеву экстренную операцию на желудке — гастростомию.
17 января у артиста выявили обширное поражение тканей легких. За неделю площадь поражения увеличилась в четыре раза. Однако актер дышит без помощи ИВЛ.
В октябре звезде фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» исполнилось 85 лет. Близкие актера сообщали, что после смерти супруги Нины в 2002 году актер ведет затворнический образ жизни.