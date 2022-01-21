Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Умер поэт Анатолий Найман
Спорт
Кудерметова проиграла Саккари в третьем круге Australian Open
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Минкульт Украины рассылает брошюры с инструкциями на случай ЧС и войны
Мир
В США рассказали о диалоге с Европой на тему санкций против России
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около южных Курил
Мир
СМИ сообщили о переброске на Украину британских военных
Армия
Минобороны РФ направило два дивизиона С-400 на учения в Белоруссию
Мир
В Японии одобрили препарат Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет
Мир
Токаев назвал причину беспорядков в Казахстане

В Британии сообщили о переброске военных на Украину

Sky News: Британия направила на Украину 30 бойцов Армейской бригады специальных операций
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания направила на Украину три десятка военнослужащих недавно сформированной Армейской бригады специальных операций. Об этом сообщает телеканал Sky News.

На гребне войны: накроет ли Украину очередной волной расширения НАТО
Владимир Путин оценил вероятность вооруженного конфликта с соседним государством

«Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией», — говорится в публикации от 20 января.

По данным журналистов, военные состоят в рейнджерском полку.

Как сообщается на официальном сайте минобороны Великобритании, в составе Армейской бригады специальных операций числятся четыре батальона рейнджеров. Созданные подразделения призваны по всему миру «взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам».

20 января министерство обороны Украины заявило, что страна на сегодняшний день получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.

Днем ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай «российского вторжения». Замминистра британской обороны Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России.

Два самолета с оружием от Лондона приземлились на Украине 17 января, а 18-го числа последний самолет доставил противотанковое оружие. Предположительно, речь идет о противотанковых комплексах NLAW. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее указала на то, что заявления о якобы подготовке наступления России на Украину делаются с целью создания фона собственных военных провокаций Запада. По ее словам, данные подозрения подтверждаются тем, что Великобритания и Канада перебрасывают вооружения на Украину.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022