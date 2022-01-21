В Британии сообщили о переброске военных на Украину

Великобритания направила на Украину три десятка военнослужащих недавно сформированной Армейской бригады специальных операций. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией», — говорится в публикации от 20 января.

По данным журналистов, военные состоят в рейнджерском полку.

Как сообщается на официальном сайте минобороны Великобритании, в составе Армейской бригады специальных операций числятся четыре батальона рейнджеров. Созданные подразделения призваны по всему миру «взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам».

20 января министерство обороны Украины заявило, что страна на сегодняшний день получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.

Днем ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай «российского вторжения». Замминистра британской обороны Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России.

Два самолета с оружием от Лондона приземлились на Украине 17 января, а 18-го числа последний самолет доставил противотанковое оружие. Предположительно, речь идет о противотанковых комплексах NLAW. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее указала на то, что заявления о якобы подготовке наступления России на Украину делаются с целью создания фона собственных военных провокаций Запада. По ее словам, данные подозрения подтверждаются тем, что Великобритания и Канада перебрасывают вооружения на Украину.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.