СК начал проверку по факту выстрела полковника МВД в свою жену в Подмосковье

Следственный отдел по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области проводит служебную проверку по факту выстрела полковника МВД Алексея Кулдошина из травматического пистолета в жену. Об этом сообщается в пятницу, 21 января.

Инцидент произошел 20 января около 23:35 в Подольске на Артемовской улице. Муж Юлии Старенковой — начальник отдела УИСК ГУОООП МВД России, полковник полиции, выстрелил по неизвестной причине в супругу из своего служебного травматического револьвера (Гроза Р-03 № 1230420) калибра 9 мм.

С места происшествия были изъяты следы вещества бурого цвета, травматический револьвер, 5 патронов калибра 9 мм, гильза и отпечатки пальцев рук.

Старенкова, являющаяся также лейтенантом полиции, была госпитализирована с огнестрельным ранением в затылок, предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и посттравматическая перфорация барабанной перепонки.

Утром ранее Кулдошин заявил, что выстрелил в супругу случайно. Как выяснили «Известия», перед выстрелом сотрудник правоохранительных органов чистил оружие.

В конце декабря прошлого года в Ставропольском крае суд арестовал на два месяца врача, устроившего стрельбу в больнице в Светлограде. Мужчина пришел в медучреждение для выяснения отношений с супругой, которая работает в больнице. Он совершил выстрелы из принесенного с собой оружия в дверь и стены.