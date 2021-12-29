Суд арестовал устроившего стрельбу в больнице на Ставрополье врача

В Ставропольском крае суд арестовал на два месяца врача, устроившего стрельбу в больнице в Светлограде. Об этом 29 декабря сообщили в СУ СК России по региону.

«В рамках расследования уголовного дела следователь СК задержал мужчину. Сегодня Петровским районным судом Ставропольского края в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Накануне в светлогорской больнице произошла стрельба. Как выяснилось позднее, врач пришел в медучреждение с целью выяснить отношения с супругой, которая работает в больнице. Мужчина выстрелил несколько раз из принесенного с собой оружия в дверь и стены.

По данным Росгвардии, мужчина был вооружен автоматом. Пациентов и медиков эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже стало известно, что 36-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Петровский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении стрелявшего по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

В ближайшее время в суд поступит ходатайство о мере пресечения. По данным следователей, причиной конфликта стало подозрение в измене.