В отношении стрелявшего в больнице в Светлограде возбудили уголовное дело
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, открывшего стрельбу в больнице Светлограда на Ставрополье. Об этом 28 декабря сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону.
«Петровский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — указали в ведомстве.
Как «Известия» сообщали ранее во вторник, конфликт в больнице устроил врач. Медик пытался выяснить отношения с супругой, которая также работает в больнице, и выстрелил в дверь.
Пациентов из здания эвакуировали.
Полицию вызвала одна из пациенток, так как увидела в руках у врача «Сайгу». По словам очевидцев, врач не оказывал сопротивления полицейским при задержании, а также не угрожал пациентам.
Как написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram, во время происшествия мужчина с оружием заперся в одном из кабинетов и несколько раз выстрелил в стены и потолок.