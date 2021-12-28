Источник сообщил о взятых в заложники людях в больнице Светлограда
Неизвестный взял в заложники граждан в больнице в городе Светлоград Ставропольского края. Об этом сообщает 28 декабря Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
По предварительной информации, инцидент произошел на фоне бытового конфликта.
По данным «Известий», у злоумышленника был похожий на автомат предмет. Мужчину оперативно обезвредили.
Ранее в этот день в черногорском городе Бар мужчина захватил отделение банка и угрожал взорвать его. Злоумышленник, представившийся Эдином Бегзичем, потребовал, чтобы банк вернул сотрудникам предприятия Primorke деньги с процентами за 12 лет.
Полиция перекрыла все близлежащие улицы. О возможных пострадавших и числе находящихся внутри людей не сообщалось.