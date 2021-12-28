В Черногории мужчина захватил отделение банка и угрожает взорвать его

В черногорском городе Бар мужчина захватил отделение банка NLB и угрожает взорвать его. Полиция перекрыла все близлежащие улицы, сообщает сайт RTCG.

Мужчина, представившийся Эдином Бегзичем, требует, чтобы банк вернул сотрудникам предприятия Primorke деньги с процентами за 12 лет.

На двери банка захватчик наклеил плакат с надписью: «Верните украденные у работников Primorke деньги».

Также в YouTube было опубликовано видео, где Бегзич обращается к политикам и правительству.

«Если это видео увидело свет, значит, мне удалось завладеть филиалом воровского NLB-банка. Я говорю воровского, потому что ему удалось украсть деньги у честных людей и работников компании Primorke в Баре еще в 2010 году», — говорит мужчина на видео.

В настоящее время с захватчиком ведутся переговоры. О возможных пострадавших и числе находящихся внутри людей не сообщалось.

Ранее, 9 сентября, вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кварели. Мужчина удерживал 13 человек в заложниках. Никто не пострадал.

В тот же день злоумышленника задержали, а после предъявили обвинение в нападении на филиал банка, захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.