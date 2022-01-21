Полковник полиции назвал случайным выстрел жене в голову в Подольске

Раскрыты новые детали инцидента с полковником полиции, выстрелившим в голову своей супруге в Подольске. Мужчина заявил, что сделал это случайно.

Как выяснили «Известия», перед выстрелом сотрудник правоохранительных органов чистил оружие.

Инцидент произошел в ночь на 21 января. Пострадавшая ранена в затылок травматическим пистолетом. Женщину госпитализировали с тяжелой травмой головы.

По некоторым данным, речь идет о начальнике отдела УИСК ГУОООП МВД России Алексее Кулдошине. Супруга мужчины работает там же, она — лейтенант полиции.

В конце декабря в Ставропольском крае суд арестовал на два месяца врача, устроившего стрельбу в больнице в Светлограде. Мужчина пришел в медучреждение с целью выяснить отношения с супругой, которая работает в больнице. Он выстрелил несколько раз из принесенного с собой оружия в дверь и стены.