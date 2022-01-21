Полковник полиции выстрелил в голову жене в Подольске

В подмосковном Подольске полковник полиции выстрелил в голову жене из травматического пистолета. Женщина госпитализирована с тяжелой травмой головы.

Инцидент произошел 21 января около 1:00. Пострадавшая ранена в затылок.

По данным «Известий», речь идет о начальнике отдела УИСК ГУОООП МВД России Алексее Кулдошине. Супруга мужчины работает там же, она лейтенант полиции.

В конце декабря в Ставропольском крае суд арестовал на два месяца врача, устроившего стрельбу в больнице в Светлограде. Мужчина пришел в медучреждение с целью выяснить отношения с супругой, которая работает в больнице. Он выстрелил несколько раз из принесенного с собой оружия в дверь и стены.