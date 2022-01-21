Mars обновит облик персонажей в рекламе M&M’s

Американская компания Mars обновит облики персонажей, используемых в рекламе шоколадных драже M&M’s. Согласно заявлению на сайте производителя, герои станут более «инклюзивными».

По заверению компании, ребрендинг M&M’s отразит более современный подход к обликам персонажей. В частности, личности рекламных героев будут более проработаны в контексте их самовыражения.

Как отмечают в Mars, руководство компании надеется, что в будущем общество будет более инклюзивным, а потому целью обновления бренда M&M’s станет «создание мира, в котором никто не будет чувствовать себя лишним».

Изменения претерпел цвет рук и ног персонажей M&M’s. Если прежде они были ярко выраженного телесного цвета, то теперь дизайнеры приняли решение окрасить их в более нейтральный цвет, близкий к белому.

Кроме того, два женских персонажа получили новые пары обуви. Теперь персонаж коричневого цвета будет носить не шпильки, а туфли на среднем каблуке. А у конфеты зеленого цвета вместо сапог на высоком каблуке на ногах будут кроссовки. Макияж женских персонажей будет более нейтральным.

По словам представителя Mars Джейн Хванг, вместе эти два персонажа станут «силой, поддерживающей женщин».

Наряду с внешними изменениями обновлению были подвергнуты также голоса и характеры рекламных персонажей, которые стали «более инклюзивными, доброжелательными и объединяющими». При этом в компании обещают, что персонажи сохранят присущие им «остроумие и чувство юмора».

Ранее, 28 октября, компания Facebook была переименована в Meta. Об этом сообщил основатель корпорации Марк Цукерберг. Он заявил, что намерен развивать виртуальную реальность в рамках своей концепции метавселенной.