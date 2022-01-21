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Пьяный курсант и его друг случайно перешли границу Украины с Польшей

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Курсант Национальной академии сухопутных войск Украины Василий Макар вместе с бывшим пограничником Марьяном Павлюхом незаконно пересекли границу с Польшей во время прогулки в лесу. Об этом сообщает издание Zaxid.net в четверг, 20 января.

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Отмечается, что инцидент произошел утром на Рождество, 7 января, возле села Лопушанка Самборского района. Когда мужчин задержали, они были настолько нетрезвы, что не помнили, как именно и почему пересекали границу.

Турковский районный суд в итоге оштрафовал на 8500 грн обоих нарушителей.

В материалах дела указано, что ранним утром 7 января украинские пограничники отдела «Лопушанка» были проинформированы своими польскими коллегами о том, что двое граждан Украины пытались пересечь границу с Польшей, однако им удалось сбежать от сотрудников погранслужбы и скрыться.

После этого сообщения украинские инспекторы пограничной службы приступили к поиску мужчин. В ходе поисков пограничники обнаружили, что беглецы повредили ограждение на границе и оставили за собой следы. Пограничники задержали двоих мужчин на окраине села Лопушанка, Львовской области.

Один из задержанных оказался бывшим пограничником, 25-летний Марьян Павлюх, второй — курсант третьего курса Национальной академии сухопутных войск Львова Василий Макар.

Нарушители пояснили в суде, что накануне происшествия они всю ночь пили алкоголь, а ближе к утру решили прогуляться. Как и почему оказались у границы с Польшей — оба не помнят.

Ранее, 25 октября, мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас, комментируя свое задержание на российско-литовской границе, отметил, что из него не вышло хорошего гида.

24 октября, представитель МИД Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене сообщила, что Маркаускас задержан в России за нарушение границы. Факт нарушения границы литовским катером, на борту которого находились три человека, подтвердил также литовский пограничник.

Представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис отметил, что подобные инциденты происходят несколько раз в год.

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