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Диетолог рассказала о нормализующих давление свойствах шпината

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Шпинат способен оказывать благотворное влияние на кровяное давление за счет содержания в нем полезных минералов. Об этом в пятницу, 21 января, рассказала диетолог-нутрициолог Лера Лавски.

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«Особенно он (шпинат. — Ред.) будет полезен людям с сердечно-сосудистыми проблемами, так как содержит калий и магний. Эти минералы способствуют поддержанию нормального кровяного давления и расслаблению сердечной мускулатуры», — цитирует ее «РИА Новости».

Кроме того, этот продукт положительно влияет на перистальтику кишечника из-за большого содержания клетчатки, отметила эксперт.

По ее словам, антиоксиданты в составе шпината способны сохранить молодость и достаточный уровень энергии во всех возрастах. Помимо этого, растение может поддержать иммунитет, а также здоровье почек.

«Часто болеющим людям шпинат подойдет как источник витамина С, который способствует поддержанию иммунитета в периоды болезни. Не забывайте, что в шпинате много оксалатов и его употребление для тех, у кого есть проблемы с почками, должно быть ограничено», — уточнила диетолог.

При этом употребление данного продукта не отменяет необходимости консультации специалиста.

В ноябре врач-кардиолог Виктория Старосветская рассказывала, что ежедневное употребление в пищу шпината полезно для организации нормального функционирования пищеварительной системы, так как в нем содержится большое количество минералов, таких как калий, магний, железо, кальций, витамины K, C, E, витамины группы В, бета-каротин, жирные кислоты омега-3.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина отмечала пользу шпината при сахарном диабете второго типа.

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